Yo Soy Castings 2026: “Javier Solís” logró convencer con su poderosa voz en el escenario

Carlos Buitron interpretó a “Javier Solís”. En su presentación, el participante buscó convencer al jurado con su interpretación y la forma de cantar propia del artista. Así fue la devolución del jurado, tras haber finalizado la audición.

Cachín comentó: “Me gusta cómo atacas el personaje, pero estás descuidando las partes suaves. Le pones énfasis y la voz es bien parecida cuando estalla, cuando revienta. Y cuando está el matiz, susurrado, ahí pierde consistencia. Con ese consejo, yo te digo que sí”.

De la misma forma, Lita Pezo estuvo de acuerdo con lo dicho por Cachín: “Tienes una voz muy linda y poderosa (…) Para Javier Solís, efectivamente tiene esa dinámica en su voz, donde matiza, te canta y te susurra al oído. Que por momentos me ha faltado un poquito, pero te voy a decir que sí”.

Con dos sí, Ricardo igualmente había decidido decir que “no”, debido a que notó una falta de técnica para limpiar la imitación; por ende, le sugirió trabajar con un instructor vocal y así mejorar su interpretación en la próxima ronda de la competencia.

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