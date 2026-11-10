Yo Soy Castings 2026: Jely a “Brian Johnson”: “Es un poco Brian Johnson con dos gotitas de Pato Donald”

Patrick Mackie interpretó a “Brian Johnson”, vocalista de la banda de rock “AC/DC”. En su primera presentación impresionó con algunas similitudes en su timbre de voz y en la forma característica de cantar del artista original, pero tuvo problemas de dicción que dejaron dudas en el jurado. Después de muchos castings, Carlos Alcántara volvió a preguntar: “¿Tendrás otra?”. El participante afirmó y volvió a presentarse.

Tras finalizar su segunda actuación, Carlos Alcántara dejó de tener dudas y dijo “sí”, por curiosidad sobre su desempeño en una siguiente instancia.

Jely Reátegui tuvo una observación peculiar: “No quiero que esto suene un poco feo, pero es un poco Brian Johnson con dos gotitas de Pato Donald. Hay que retirar al Pato Donald de la figura y darle un poco más de Brian Johnson. Yo voy a decir que no, pero eres talentosísimo”.

Como último voto, Renzo Schuller creyó que sí cuenta con el timbre de voz del artista, aunque su imitación puede desbordarse y parecerse a lo que señaló Jely. Confiando en que mejorará, dio el segundo “sí”, que otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy, y se despidió diciendo: “Saluda a Mickey y a Pluto”.

¿Logrará “Brian Johnson” quitarle el “Pato Donald” a su imitación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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