Yo Soy Castings 2026: Jely discrepó de Ricardo Morán y defendió a “Amaia Montero”

Kelly Duarte vino a cantar como “Amaia Montero”, vocalista de la agrupación “La Oreja de Van Gogh”. Antes de su presentación, la participante contó que las dos primeras veces en el programa estuvo a punto de pasar a galas y expresó que esta tercera vez será la vencida.

En su casting, Kelly hizo mover y bailar a Carlos Alcántara y Jely Reátegui, quienes disfrutaron mucho de la canción. Ricardo Morán, en cambio, tenía algo que decir en contra de la imitación: “El entusiasmo que manifiestan mis compañeros, el equipo de producción, el conductor proviene de su memoria de la canción y no de lo que está haciendo Kelly. Básicamente, no le ha apuntado al micrófono en ningún momento y no he entendido absolutamente nada de lo que ha cantado (…) Yo tengo que decir que no a esta imitación”.

De inmediato, Jely Reátegui mostró su desacuerdo: “Yo discrepo, a mí sí me ha gustado. Otra cosa que ha pasado y te agradezco, has mostrado otro matiz del personaje. No has audicionado con la misma canción; has audicionado con otra que tiene otro ritmo donde puedes mostrar otras cosas y creo que lo has hecho bien (…) Yo te voy a decir que sí”.

Igualmente, Carlos Alcántara dio el segundo “sí” y confirmó su pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

El comentario de Jely hizo que Ricardo también felicitara a la participante por elegir una nueva canción, y mostró su enojo por todas las imitadoras que repiten el mismo tema en los castings.

¿Logrará “Amaia Montero” convencer también a Ricardo Morán en la siguiente ronda? ¿Será esta tercera vez la vencida? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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