Rosa Cayllahua volvió a cantar como “Amaia Montero”. En su presentación, la participante demostró un timbre de voz parecido al de la artista original. Sin embargo, el jurado fue exigente con el resto de los aspectos de la imitación.

Jely Reátegui señaló: “Recuerdo que te dije que cantabas muy bonito y que tu uso de las z, s y c estaba incorrecto. A cargo de eso, yo te voy a decir que sí, por favor, haz la tarea que te pedí aquella vez que no la has hecho”.

Ricardo Morán, por su parte, no reconoció ninguna mejora ni punto a favor: “Yo no siento que haya considerable mejora en relación a su presentación anterior (…) Amaia Montero es un personaje tridimensional (…) Esto es plano, casi parodiado (…) Yo voy a decir que no”.

Como última decisión, Carlos Alcántara consideró que sí existe cierta similitud con su timbre de voz y, como quiso verla en una nueva oportunidad, le dio el segundo “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Amaia Montero” hacer la tarea que le pidió Jely en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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