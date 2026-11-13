Yo Soy Castings 2026: Jely le dio una oportunidad a “Amy Winehouse” de mejorar para la siguiente ronda
Thaís Miranda vino a cantar como “Amy Winehouse”. En su presentación, el jurado estuvo muy atento a cada detalle de su imitación, ya que demostró talento para el canto, aunque sintió que la interpretación no fue exacta y señaló varios puntos por mejorar.
Ricardo Morán comentó: “Digamos que es tu primera maqueta”, en referencia a que ella estudia arquitectura. Añadió: “Te invito a continuar trabajándola y traerla cuando esté completa, porque aún ahora no la veo ni la escucho como debería ser”.
Carlos Alcántara coincidió: “Tiene razón, Ricardo. Pero también siento que hay una buena base que podrías mejorar cuando te vayas. Te podría dar un sí, como la posibilidad de estar en la siguiente etapa y en ese tiempo que te toque, hagas lo que él te está pidiendo”.
Como última decisión, Jely Reátegui argumentó: “Creo que con las indicaciones que te han dado, tú puedes ir a tu casa a ensayar con más enfoque para este personaje. También le bajaría la nasalidad y aumentaría el proyectar todo lo que está pasando en el interior de ese corazón y esa mente”. Bajo esa condición, dio el segundo “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Logrará “Amy Winehouse” convertir su “maqueta” en una imitación completa en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
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