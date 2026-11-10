Yo Soy Castings 2026: “Jorge González” mostró el sentido irreverente del personaje, según Cachín

Luis Rivera vino a cantar como “Jorge González”, vocalista de “Los Prisioneros”. En su presentación, el participante buscó convencer al jurado con su parecido en el timbre de voz juvenil característico del artista, y así fue la devolución de su audición.

Lita Pezo comentó: “Tienes un timbre bastante cercano, pero siento que le falta fuerza. Este timbre que tiene Jorge González tiene que estar más presente. En esta oportunidad, yo creo que tienes base sólida, yo te voy a decir que sí”.

Asimismo, Cachín recalcó el avance en cuanto al sentido irreverente del personaje y lo notó en su mirada, siendo un detalle actoral importante; por lo que dio el segundo “sí” de la mesa. De esta forma, el participante pasó a la siguiente ronda de la competencia.

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