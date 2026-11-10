Yo Soy Castings 2026: “Joysi Love” no avanzó pero Jely también intentó con su propia imitación

Badia Faritza Pineda vino a cantar como “Joysi Love”, vocalista de la agrupación “La Factoría”. En su presentación, la participante cantó “Todavía”, uno de los temas más icónicos de la banda, que sigue sonando hasta el día de hoy, e hizo bailar a Franco Cabrera en el escenario.

Al finalizar la audición, Jely Reátegui comentó: “Yo creo que no es el timbre y que falta muchísimo acercarse a él. Yo te voy a decir que no y te invitaría a que vuelvas con otro personaje, porque cantas muy lindo y tienes una energía escénica muy chévere”.

Carlos Alcántara estuvo de acuerdo con Jely: “Incluso pude escucharte desafinar en varias oportunidades. Tienes toda la energía para estar en el escenario, de eso no hay duda y que tienes un buen timbre de voz”. Por último, incitó a Jely a demostrar su propia imitación de “Joysi Love”, como la gran expositora de música urbana que, según él, es.

Así, dejó un divertido momento en el que Jely Reátegui regaló una presentación con “Todavía”, mientras que Renzo Schuller y Franco Cabrera fueron el elenco de baile que la acompañó.

¿Con qué nuevo personaje volverá Badia a Yo Soy? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!