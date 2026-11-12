Yo Soy Castings 2026: “Julian Casablancas” recibió un Golden Ticket de Ricardo, pero no fue necesario
Joaquín Rodríguez interpretó a “Julian Casablancas”, vocalista de “The Strokes”. El participante se mostró preparado para su regreso a los castings del programa y Franco Cabrera hizo recordar a los espectadores que Joaquín es el sobrino de “Huachano”, el camarógrafo de Yo Soy, quien le dedicó unas palabras previas a su presentación: “Mucha suerte, es la segunda vez que va al programa y que le dé con todo nada más”.
Al final de su audición, “Huachano”, emocionado, volvió a hablar con la voz temblorosa: “Me alegra, me conmueve, me ha dado mucha alegría”. Por otro lado, Ricardo Morán le preguntó: “¿Qué has hecho con tu imitación?”, a lo que el participante respondió con sinceridad: “Mis raspados están forzados, porque estoy mal de mi garganta”.
Sabiendo esto, Ricardo reconoció su honestidad y dijo: “Yo voy a utilizar mi superpoder de productor y te voy a invitar a que salgas (…) descansa tu voz, te volvemos a evaluar. No te quiero decir ni sí ni no (…) Te estoy regalando un salvoconducto, un golden ticket para que vuelvas cuando tu voz esté un poco mejor”.
Haciendo competencia al regalo de Ricardo, Jely le dijo: “Yo no soy productora del programa, lamentablemente. Pero voy a hacer uso de mi poder de corazón y de persona que te ha escuchado antes. Yo lo que quiero es que descanses y que te prepares para la segunda ronda, si es que Cachín dice que sí, porque yo voy a decir que sí”.
Sin mucho drama, Cachín dio el segundo “sí” que le otorgó el pase a la siguiente ronda de la competencia.
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