Yo Soy Castings 2026: “Karen Carpenter” pasó de ronda, pero con mucho trabajo por hacer
Kusi Muñoz vino a cantar como “Karen Carpenter”. En su presentación, Ricardo Morán se dio cuenta de una curiosa estrategia de elección de canción por parte de la participante, que consistía en no tener agudos, por lo que cortó la actuación, preguntó por las notas altas y pidió si podría cantar otro tema.
En su segunda canción, sí hubo momentos en los que se pudieron presenciar los agudos y el jurado pudo apreciar la imitación de forma completa. Al finalizar, Ricardo comentó: “Tienes que trabajar en estirar tu tesitura con entrenamiento de verdad. Es la única forma en la que esta imitación va a estar completa. Pero te voy a decir que sí y te vamos a evaluar eso”.
De igual forma, Jely dijo: “Yo también voy a decir que sí, pero hay trabajo de por medio que hacer y eso se va a ganar con entrenamiento a conciencia”. Por último, Cachín dio el tercer “sí” que, de forma unánime, otorgó el pase a la siguiente ronda de la competencia.
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