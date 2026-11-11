Yo Soy Castings 2026: “Karol G” cantó con una pista musical que tenía la voz de la artista original

Cynthia Rivas vino a imitar a “Karol G”. En su presentación, la participante sorprendió con el parecido de su timbre de voz; sin embargo, Jely Reátegui se dio cuenta de que la pista de su canción contaba con la voz de la artista original. Por ende, el jurado pidió que interpretara otra canción y así apreciar su imitación de forma auténtica.

Tras finalizar el segundo tema, Jely comentó: “Cantas muy bonito, pero creo que no se acerca al timbre de Karol G y además que está con la vocecita de ella por debajo hace que se confunda un poco (…) Yo voy a decir que no, pero muchas gracias por venir”.

De igual forma, Renzo Schuller señaló: “El personaje de Karol G creo que es bastante sensual, juega mucho con la sensualidad cuando va cantando y siento que eso faltaba en tu personaje. No sé si por seguridad o inseguridad, que no se logró eso, sentía que golpeabas mucho algunas notas y eso me alejaba también del personaje. Hay que ensayarlo un poquito más. Yo te tengo que decir también que no”.

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