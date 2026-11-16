Hada Sánchez interpretó a “Gaby Zevallos”. En su presentación, la participante regaló una interpretación sentida con un tema emotivo de la artista, y el jurado reconoció ese dramatismo.

Ricardo Morán comentó: “El timbre me parece que está cercano. Yo voy a decir que sí. En la siguiente vuelta, quiero ver un poquito más telenovelero para la dama del bolero peruano”.

Jely Reátegui dijo: “A veces es más fácil, cuando te vas al extremo para poder bajarlo y poder ir limpiando (…) Desde que empieza la primera nota, tú ya estás en el personaje, en el melodrama (…) Yo voy a decir que sí, también”. Así le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Gaby Zevallos” sumar más dramatismo telenovelero en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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