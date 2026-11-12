Yo Soy Castings 2026: La laringitis que escondía el verdadero talento de “Billy Joel”

Gonzalo Chabes vino a imitar a “Billy Joel”. En su audición, el participante se fue luciendo progresivamente con la imitación que inicialmente lo llevó a participar en el programa. Se notó la enorme mejora de su presentación, lo que dejó asombrado al jurado.

Ricardo Morán no dudó en interrumpir: “El jurado tiene una cosa que decirte”. Luego, los tres jurados dijeron “sí” a la vez, y el participante se emocionó al ver reflejado su excelente desempeño en el casting.

Además, contó cómo perfeccionó su imitación: “Empecé a cantar todos los días y me di cuenta de que todas las veces que vine al casting, tenía una laringitis muy mala (…) así que no podía usar falsetes, no podía usar técnicas vocales. Descansé dos meses luego del casting (…) Me metí a las clases y tenía toda la técnica para poder cantar y ahora soy muy feliz cantando”.

¿Logrará “Billy Joel” mantener esta mejora en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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