Yo Soy Castings 2026: La peluca de “Amaia Montero” engañó a Ricardo Morán, pero su voz lo convenció

Andrea Cubas vino a cantar como “Amaia Montero”. En la dinámica de preguntas con el jurado, la participante contó sus múltiples ocupaciones: microbióloga, animadora de eventos, imagen publicitaria y actriz de voz, lo que asombró al jurado por lo multifacética que es. En su presentación, Andrea demostró que cuenta con otra habilidad: el canto.

Ricardo Morán la felicitó: “Uno no debe juzgar por las apariencias. La peluca que traes, al no estar tan perfecta. Te da un aspecto un poquito hasta divertido como de animación infantil, como cómico. No esperaba que la imitación estuviera tan bien como está. En algún momento, dije me provoca quitarle la peluca y que cante nada más”. Luego dio un “sí”.

Además, Jely Reátegui añadió: “Está muy bien, dale un poco más de potencia en algunos momentos para darle un poco más de matiz, pero voy a decir que sí”.

¿Logrará “Amaia Montero” sumar más potencia y matiz en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante multifacética al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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