Yo Soy Castings 2026: La técnica vocal de “Alejandro Fernández” conquistó a los tres jurados

Jhadir Fernández interpretó a “Alejandro Fernández”. En su presentación, el participante demostró su enorme talento para el canto y el dominio de la técnica, sobre todo en la forma particular de la música mexicana. El jurado lo señaló en su devolución, tras finalizar la audición.

Ricardo Morán lo felicitó: “Has hecho adornos específicos. Muy bien armados los melismas (…) Muy bien ejecutada también. Yo voy a decir que sí”.

Igualmente, Jely Reátegui dijo: “Refuerza lo actoral y esto estará mucho mejor. Pero ha sido una muy buena audición. Yo voy a decir que sí”.

Al final, Carlos Alcántara también le dio el tercer “sí”, con lo que la decisión fue unánime y el participante pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Alejandro Fernández” reforzar su parte actoral en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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