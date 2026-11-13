Yo Soy Castings 2026: “Luis Jara” no convenció y el jurado le pidió que vuelva con otro personaje

Christian Lenk interpretó a “Luis Jara”. En su casting, el participante buscó convencer al jurado con una interpretación sentida y una gran técnica vocal. Sin embargo, no se percibió que la imitación fuera buena y así lo comentaron en la devolución tras finalizar la audición.

Ricardo Morán dijo: “Cantas bien, pero tu voz no se parece a la de Lucho Jara y físicamente tampoco nos parecemos. Además, tu tesitura es un poco más alta que la de Lucho Jara. Entonces, yo te sugeriría que buscaras otro personaje. Yo voy a decir que no”.

Igualmente, Amy Gutiérrez consideró: “Me gusta tu voz y confío en tu potencial, pero ojalá que en una próxima oportunidad puedas encontrar un artista que se te acomode mejor a tu tesitura vocal. Para mí, también es un no por esta oportunidad”.

Al final, Cachín le confirmó la decisión del jurado con el tercer “no”, pero lo animó a que vuelva al programa con otra imitación.

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