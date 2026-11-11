Yo Soy Castings 2026: “Makuko Gallardo” tuvo el parecido en la voz hablada, pero no en el canto

Ángel Ancieta Esteban vino a cantar como “Makuko Gallardo”, vocalista de “Armonía 10”, con uno de sus temas más populares, “El Cervecero”. En su presentación, el participante hizo bailar a la pareja de conductores, Franco Cabrera y Alicia Mercado, con el éxito musical de la agrupación peruana. Sin embargo, el timbre de voz y otros detalles fueron señalados como oportunidades de mejora.

Jely Reátegui comentó: “La voz hablada está muy cercana. Cantas muy bien, por cierto (…) Pero, no escucho la imitación de Makuko y la voz hablada es lo más cercano. Yo voy a decir que no para esta imitación”.

De la misma forma, Ricardo Morán dijo: “Me pasó lo mismo que a Jely: empezaste a hablar y yo dije: ‘Sí, se parece’. Luego, empezaste a cantar y está bien cantado, es un cover. Pero, no tiene el cuerpo de la voz de Makuko. Así que voy a decir que no”.

¿Volveremos a ver a Ángel con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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