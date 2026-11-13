Yo Soy Castings 2026: Manicurista sorprende al jurado imitando a Brunella Torpoco

El sabor de la salsa se apoderó del escenario de Yo Soy con la llegada de Gabriela Lara, una manicurista profesional procedente de La Victoria que se animó a pisar por primera vez el casting del programa. Aunque confesó que suele cantar de todo un poco, dejó en claro que su verdadera pasión es la salsa, apostando por la imitación de Brunella Torpoco.

Su presentación generó inmediato respaldo, comenzando por Cachín, quien le dio el sí sin dudar. Por su parte, Jely Reátegui destacó el potencial de su propuesta, aunque le dejó algunas observaciones clave para pulir su personaje: “Está bien la imitación, quizás hay que controlar los agudos, se desinfla un poco, tienes que ganar un poco más de presencia”.

Con el respaldo unánime del jurado, Gabriela celebró su pase a la siguiente ronda.

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