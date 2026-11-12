Yo Soy Castings 2026: “Miguel Abuelo” fue felicitado por su interpretación del personaje

Diego Sáenz vino a cantar como “Miguel Abuelo”, vocalista de “Los Abuelos de la Nada”. En su presentación, el participante lució bien caracterizado y sacó a relucir un timbre de voz y actitud escénica parecidos a los del artista original, demostrando el progreso que tuvo desde su última participación.

Al finalizar, Jely comentó: “Me encantó, está mucho mejor, más preciso. Ten cuidado que por momentos, tu voz se pone un poco inestable, pero recuperas rápido. Hay que trabajar eso para que no ocurra. Tu cuerpo mucho más preciso, mucho más presente. Yo digo que sí, gracias por volver”.

Igualmente, Ricardo lo felicitó: “Hay algunos momentos de la melodía, en particular en esta canción, que son difíciles y ahí se nos ha escapado un poquito el timón. Pero con la actitud y la actuación, yo también te digo que sí”.

Cachín no se quedó atrás en reconocer la virtud de Diego en el esfuerzo y entrega por pulir la imitación y presentar un excelente performance.

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