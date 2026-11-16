Fernando Núñez interpretó a “Miguel Aceves Mejía”. Antes de su presentación, el participante relató su historia de superación frente a la enfermedad de “Guillain-Barré” y cómo la música siguió adelante hasta llegar a este nuevo casting.

Al finalizar su audición, Ricardo Morán: “Verte hacer cada uno de esos falsetes. Para mí, es el equivalente a ver al trapecista dando el salto en círculo diciendo: Ojalá agarre el trapecio. Y agarraste todos los trapecios, un poquito más de volumen en el primer falsete de cada coro sería bien (…) Yo voy a decir que sí”.

En el mismo sentido, Jely Reátegui encantada con su actuación dio el segundo “sí” de la mesa y le otorgó el pase a la siguiente etapa de la competencia. Además le mostró su alegría por su buen estado de salud tras las complicaciones que comentó al inicio del casting.

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