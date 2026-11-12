Yo Soy Castings 2026: “Miranda” estudió sílaba por sílaba sus canciones, pero Ricardo vio un boceto

Nicolas Chumacero y Giuliana Villacruz interpretaron al dúo musical “Miranda”. Antes de su presentación, los participantes contaron cómo fue su preparación para el casting: desde estudiar entrevistas del artista hasta tomar clases de canto, analizando sílaba por sílaba la letra de sus canciones. Aquello creó mucha expectativa en Ricardo Morán, quien les pidió que iniciaran su audición para apreciar todos esos detalles mejorados tras su última participación.

Al terminar, Ricardo Morán comentó: “Noto mejora, la agradezco. Pero me siguen faltando mucho; siento que esto es como un boceto. Hay temas de esquema corporal que Nicolas todavía no logras librarte. En particular, tienes un problema con el uso del micrófono (…) Hay que trabajarlo más, yo voy a decir que no”.

De igual forma, Jely Reátegui dijo: “Han estado muy nerviosos, creo. Ha habido falta de proyección. Miranda es un grupo que yo tengo muchas ganas de tener en competencia. Pero se la tienen que creer, yo creo que lo que tienen que trabajar principalmente es confiar en el compañero. Yo les voy a decir que sí, pero por favor chambeen”.

Todo quedó en manos de Carlos Alcántara, quien dio el segundo “sí” y les otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Lograrán “Miranda” confiar más en el compañero y ganar proyección en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este dúo al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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