Yo Soy Castings 2026: “Mon Laferte” hizo un magnífico cover, pero no una buena imitación

Mafer Choquehuanca vino a cantar como “Mon Laferte”. En su presentación, la participante demostró toda su capacidad para el canto y su entrega total a la interpretación de la letra. Sin embargo, el jurado señaló algunas carencias en el parecido del timbre de voz, un detalle importante en la imitación de la artista. Así lo comentaron en su devolución, tras finalizar la audición.

Ricardo Morán dijo: “Conforme fuiste cantando y te fuiste conectando con las emociones y la letra, desapareció y apareció Mafer, cantando muy lindo. Pero no es Mon Laferte; hay un montón de elementos que ella tiene (…) Estás haciendo un lindo cover, pero no es la voz de Mon Laferte. Así que voy a decir que no”.

En la misma línea, Jely Reátegui reconoció su talento: “Yo te voy a invitar a que cambies de personaje y regreses. Por eso, te voy a decir que no, pero por favor, no nos olvides (…) Vuelve con otro personaje, por ahí, alguna baladista, alguna Myriam Hernández”.

¿Con qué nuevo personaje volverá Mafer a Yo Soy? ¿Quién será la próxima en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.

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