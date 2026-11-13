Yo Soy Castings 2026: Músico viaja desde Santiago de Chile para imitar a Fito Páez
La pasión por la música no conoce fronteras y así lo demostró Gonzalo, un artista que viajó directamente desde Santiago de Chile y pisó el Perú por primera vez con un único objetivo en mente: audicionar en Yo Soy como Fito Páez.
Dedicado profesionalmente a la música, el participante logró atrapar de principio a fin a la mesa del jurado, al punto que le permitieron interpretar la canción completa sin interrupciones.
Cachín quedó fascinado con la propuesta escénica y vocal: “Me encanta que estás haciendo al Fito más adulto que es más aplomado, me encantó”, expresó al darle su voto positivo. Por su parte, Jely Reátegui también celebró el nivel mostrado en el escenario: “Está muy bien esta imitación, gracias por venir”, sellando un pase unánime que emocionó al público.
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