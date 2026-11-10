Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán calificó de “Mini Hernández” a “Myriam Hernández”

Nataly Díaz vino a imitar a “Myriam Hernández”. En su presentación, la participante buscó conmover al jurado con su sentida interpretación y su nivel de técnica vocal en el escenario. De forma minuciosa, el jurado apreció todo tipo de detalles de su actuación, tanto positivos como negativos, y los señaló en su devolución.

Ricardo Morán calificó su imitación como una “Mini Hernández” y dijo: “Habría que subirle el volumen a 150% a todo”, en referencia a que faltó mayor intensidad en su interpretación, por lo que tuvo dudas en su decisión.

Por otro lado, Carlos Alcántara no tuvo problemas en decir “sí” a su imitación, ya que consideró que su audición fue suficiente para avanzar de ronda en la competencia.

La última decisión la tuvo Jely Reátegui, quien dio el segundo “sí”, porque confió en que, si trabaja en lo actoral, podrá lograr la parte vocal de la imitación.

¿Logrará “Myriam Hernández” subirle el volumen a su interpretación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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