Yo Soy Castings 2026: No pasó como “Makano”, pero sí como “Checho” a pesar que le faltó el “po, po”

Kenlly García vino a imitar a “Makano”. En su presentación, el participante buscó convencer con su imitación del reguetonero panameño. Sin embargo, el jurado no quedó conforme con su interpretación y resaltó que su afinación estuvo mal en la mayor parte de la canción, por lo que decidió que no pasaba a la siguiente ronda.

Ante ello, la conductora Alicia Mercado le dio el beneficio de un casting extra, gracias a “Play Uzu”. El participante trajo la imitación de “Chechito” y solo bastaron unos segundos para que Ricardo Morán dijera: “Otra persona, otra persona”, en referencia a la diferencia entre los personajes que eligió imitar en ambas oportunidades.

En medio de la actuación, Jely Reátegui esperó el icónico “po, po” de la canción. Al no cantarlo, Ricardo cortó la presentación para dar la devolución.

Carlos Alcántara comentó: “Tiene esa cosa medio engolada que tiene, tú has podido matizar un poco más libre. A mí me ha gustado, yo te voy a decir que sí”.

En cambio, Jely Reátegui no quedó conforme y dijo: “Hay que continuar en la búsqueda del personaje ideal, porque hay potencial, tienes mucho talento, pero hay que ser precisos con esa elección para que puedas realmente brillar y hacer una audición genial. Yo voy a decir que no para este personaje”.

Finalmente, Ricardo Morán no tuvo dudas en dar el segundo “sí” de la mesa, con lo que el participante obtuvo el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Chechito” convencer también en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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