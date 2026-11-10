Yo Soy Castings 2026: “Olivia Newton – John” pasó de ronda por el enorme parecido en su timbre de voz

Luciana Castillo vino a interpretar a “Olivia Newton-John”. En su presentación, la participante tuvo muchos puntos a favor por el parecido de su timbre de voz, pero también oportunidades de mejora en la técnica vocal y la afinación. Así lo hizo saber el jurado en su devolución.

Ricardo Morán compartió su opinión y una reflexión sobre la letra de la canción: “Es una canción que habla de las segundas oportunidades y de volver a intentarlo. Creo que es simbólico en tu audición. Me parece y lo he estado conversando con mis compañeros del jurado, que tu timbre de voz se parece mucho (…) Tiene un acento particular y es raro que alguien logre parecerse. Lo que me preocupa es la inestabilidad en la afinación que ha ocurrido en varios lugares. Sabiendo que puede atribuirse a los nervios y que trabajando lo puedes mejorar. Yo te voy a decir que sí”.

Asimismo, Amy Gutiérrez resaltó la enorme similitud de su color de voz con el de la artista original y le sugirió reforzar la respiración para llegar con mayor control y calma a su interpretación. Con mucha emoción, dio el segundo “sí” de la mesa, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Olivia Newton-John” estabilizar su afinación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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