Yo Soy Castings 2026: “Olivia Rodrigo” pasó de ronda, pero le pidieron mayor entrega en el escenario
Jazmín Carranza vino a cantar como “Olivia Rodrigo”. En su presentación, la participante se mostró inicialmente introvertida, con una actuación contenida, pero progresivamente se fue soltando y llegó a mostrar su talento para el canto y su parecido con la artista original.
Jely Reátegui comentó: “Cantas muy bonito, pero hay cosas que hay que trabajar con urgencia. Primero, te voy a decir que sí. Entregarte al escenario, que los nervios no se evidencien, sino que los pueda canalizar en transmitir la canción”.
Por el lado de Ricardo, señaló: “Lo que nos está pasando es que tu energía personal es muy chiquita, ya sea por la timidez, por la falta de experiencia, todo es válido. En la entrevista, te nos ibas apagando como una velita y cuando empezó la canción, particularmente escogiste una canción donde el inicio también es así un poco interior, yo dije que no iba a funcionar. Pero cuando subiste, apareció tu voz clara, afinada, con un timbre cercano; yo dije: ah, este era el truco. Lo que quiero que captures es esa segunda parte y que la incorpores a todo, hasta la entrevista”. De esta forma, dio el segundo “sí” de la mesa y otorgaron el pase a la siguiente ronda de la competencia.
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