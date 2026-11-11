Yo Soy Castings 2026: “Óscar D’ León” empezó temeroso y terminó con una gran presentación

Victor Correa interpretó a “Óscar D’ León”. En su presentación, el participante tuvo un performance con mucho swing, sabor y carisma, que sacó más de una vez la sonrisa del jurado y evidenció una enorme mejora tras su último casting en el programa. El jurado lo felicitó en su devolución.

Carlos Alcántara comentó: “Al comienzo, estuvo un poquito temeroso ese Óscar D’ León y ahora salió al final con todo. Me da mucho gusto, yo te voy a decir que sí”.

Igualmente, Jely Reátegui expresó: “Le has bajado a la parodia, que era algo que te pedíamos y eso está bien (…) Me ha gustado mucho verte y ver tu evolución. Yo voy a decir que sí”.

Finalmente, Lita Pezo le dio la bienvenida a la siguiente instancia de Yo Soy.

¿Logrará “Óscar D’ León” mantener esta evolución en la siguiente instancia? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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