Yo Soy Castings 2026: “Phil Anselmo” maravilló al jurado con su presencia en el escenario
Jefferson Pilares vino a imitar a “Phil Anselmo”, vocalista de “Pantera”. En su presentación, el jurado se quedó sorprendido por el desenvolvimiento del participante en el escenario y el talento de su técnica vocal para el género musical al que se está dedicando.
Ricardo Morán comentó: “Presencia en el escenario, muy interesante, porque proyectas mucha fuerza sin necesidad de expresarte mucho y eso está muy bien, te acerca mucho al personaje. Yo voy a decir que sí”.
Igualmente, Jely Reátegui: “A mí me ha gustado mucho lo que has hecho también. Creería que un poquito más de aplomo, porque te veo un poco ligero, creo que te ayudaría a acercarte más, pero he disfrutado mucho tu audición. Yo también voy a decir que sí”. Por último, Cachín dio el tercer “sí” de la mesa, siendo una decisión unánime que avanza a la siguiente ronda de la competencia.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!