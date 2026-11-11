Yo Soy Castings 2026: “Plan B” no convenció al jurado, pero recibió ánimos en seguir con su propia carrera

Andi Rosales y Kevin Zapata vinieron a imitar a “Plan B” con la canción “Fanática Sensual”. En su presentación, los participantes demostraron la experiencia que tienen como cantantes del género urbano. Sin embargo, en cuanto a la imitación, el jurado criticó muchos puntos por mejorar.

Ricardo Morán comentó: “No escucho a Plan B, los escucho a ustedes. Me gusta que tengan sus propias composiciones, que triunfen por ahí. Yo les voy a decir que no como esta imitación, pero que mucha gente los busque en las redes y puedan desarrollarse con eso. Porque de la imitación, no los escucho ni los veo”.

En el mismo sentido, Jely Reátegui dijo: “Como fanática de lo sensual, no he escuchado la imitación. Pero, ustedes son muy buenos”, e los invitó a seguir con su carrera musical.

¿Volveremos a ver a Andi y Kevin con otra propuesta? ¿Quiénes serán los próximos en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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