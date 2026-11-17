Davo Desmé vino a imitar a “Adrián Bello”. Antes de su presentación, el jurado intentó adivinar a qué artista venía a imitar, pero no logró acertar. El conductor Franco Cabrera tuvo que darles una pista: “El artista que viene a imitar a continuación es amigo de Jely Reátegui”. Con ese detalle, el jurado se dio cuenta de quién se trataba y se asombró, ya que era la primera vez que veían esta imitación y el artista es un gran amigo tanto de Jely Reátegui como de Ricardo Morán.

Tras finalizar su participación, Jely Reátegui agradeció que viniera con este personaje, al que considera una de las voces más lindas del país, y le pidió trabajar algunos aspectos, como mejorar la postura y adelgazar el timbre. A pesar de ello, dio el primer “sí” de la mesa.

En el mismo sentido, Ricardo Morán se mostró contento con la elección de la imitación y reveló un dato íntimo sobre su experiencia con el artista: “En el año 2015, yo estaba presionando a Adrián para que viniera a competir en La Voz y se negó (…) A la larga, tenía razón él, ha construido una carrera maravillosa”. Con esas palabras, dio el segundo “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

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