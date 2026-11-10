Yo Soy Castings 2026: “Raphael” dio ternura al jurado y no sensualidad como el original

Leonel Rivera vino a cantar como “Raphael”. En su presentación, el participante demostró un gran desempeño escénico y similitud en su timbre de voz. Sin embargo, su temprana edad pudo reflejar una imagen distinta a la del artista original, cuya figura y personaje imponen en el escenario.

Así lo señaló Jely Reátegui: “Sí has trabajado detalles actorales, todavía falta profundizar más los movimientos, a veces están muy chiquitos. Por ratos, genera una ternura que no corresponde. Tienes que estar más plantado, más canchero, más confiado. (…) El timbre está cercano, he visto crecimiento esta vez. Yo voy a decir que sí”.

Por otro lado, Ricardo Morán coincidió en lo pequeño que se ve en el escenario. A pesar de la edad, se refirió a la madurez necesaria para afrontar el personaje en competencia, por lo que dio el primer “no” de la mesa.

Finalmente, Carlos Alcántara le pidió al participante que crea más en sí mismo, ya que Raphael tiene un ego grande que le permitía hacer actuaciones maravillosas, y también cosas no tan buenas, pero propias del personaje. Así dio el “sí” definitivo, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Raphael” ganar confianza y presencia en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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