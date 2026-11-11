Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Bad Bunny”: “Es fácilmente parodiable, pero fácilmente imitable, no lo es”
Axel Huamaní vino a imitar a “Bad Bunny” con la canción “Tití Me Preguntó”. En su presentación, el participante se mostró un poco tímido, pero sobre todo buscó imitar la particular forma de cantar del artista puertorriqueño. De forma objetiva, el jurado no estuvo contento con la imitación y así lo comentó en su devolución, tras haber finalizado la canción.
Ricardo dijo: “La voz de Bad Bunny es fácilmente parodiable, pero fácilmente imitable, no lo es. No estoy viendo en el escenario hoy, nada (…) No se parecen en nada, voy a decir que no”. Igualmente, Jely criticó los mismos puntos: “Hubo problemas con los tiempos, con el aire. Creo que esto no está listo aún. Yo también digo que no”. Por último, Cachín le aconsejó trabajar todo lo señalado y regresar en una próxima oportunidad.
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