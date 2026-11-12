Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Christian Yaipén”: “Ha sido como que estás con la pila baja”
Ralf Uchofen Távara vino a cantar como “Christian Yaipén”, vocalista de “Grupo 5”. En su presentación, el participante mostró su talento y buena caracterización del personaje. A pesar de ello, el jurado percibió varios aspectos, sobre todo de actitud, por mejorar en su imitación. Así lo señalaron en su devolución tras haber finalizado el casting.
Ricardo Morán comentó: “Puedes hacer una carrera de esto, pero imagínate haciendo esto delante de 30 mil personas en el Estadio Nacional. Entonces, ha sido como que estás con la pila baja (…) Yo voy a decir que no como Christian Yaipén, pero no dejes de cantar, porque sí cantas muy bien”.
De la misma manera, Lita Pezo coincidió y dijo: “No dejes de cantar, tienes una voz muy bonita. Pero para llegar a Christian, nos falta mucho en la voz y también en la expresión corporal (…) Así que en esta oportunidad voy a decir que no como Christian Yaipén, pero a Ralph, sigue para adelante”.
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