Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Christian Yaipén”: “No basta con usar lentes y hacer algunos de los pasos”
Christian Aguilar vino a cantar como **”Christian Yaipén”**, vocalista del “Grupo 5”, con el tema “Senderito del Amor”. En su presentación, el participante buscó convencer con su excelente caracterización, su puesta en escena con los pasos del cantante y su forma de cantar. Sin embargo, el jurado no quedó conforme con su interpretación del personaje, algo que se evidenció en la devolución.
Jely Reátegui comentó: “Eres un gran cantante, tienes una energía muy bonita, pero me parece que para esta imitación, estás restringiendo tus herramientas y no estás llegando a las notas bien (…) No encuentro la imitación. Voy a decir que no”.
Por otro lado, Carlos Alcántara no estuvo de acuerdo: apreció que logró ver a “Christian Yaipén” y dio el primer “sí” de la mesa.
Con un “sí” y un “no”, todo quedó en manos de Ricardo Morán, quien dijo de forma fría: “No basta con usar los lentes y hacer algunos de los pasos. Christian tiene una voz que ha trabajado mucho (…) Hay que chambear mucho para conseguirla. Y tú tienes tu voz y esto es un buen cover, pero no es Christian Yaipén. Yo voy a decir que no”. Con ello, el participante no pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Volveremos a ver a Christian con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!