Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “José José”: “Es como meter a la fuerza un cuadrado dentro de un círculo”
Desde Caracas, Rafael Remolina vino a imitar a “José José”. Al entrar al set, Ricardo Morán reconoció al participante, que ya iba por su tercer casting en el programa. Además, Rafael contó que se dedica a hacer un tributo al artista que viene a imitar, y que la gente que lo escucha le pregunta por qué no va a Yo Soy. Ricardo asumió la respuesta por él: “He ido, pero el jurado me ha dicho que no”, lo que hizo reír al participante.
En su presentación, Rafael demostró talento para el canto y la experiencia que ha ganado en sus tocadas. Sin embargo, el jurado consideró que el personaje no fue la mejor elección para este casting.
Jely Reátegui comentó: “Por momentos, está. Por momentos, no (…) José José era muy afinado (…) Es el príncipe de la canción. Por el momento, para el personaje, falta un poquito más reforzar, pero no te desanimes. En esta oportunidad, mi voto va a ser que no, pero cantas muy bonito de verdad”.
Igualmente, Carlos Alcántara dijo: “Creo que José José te va a costar mucho más y tú cantas bien. Yo también digo que no”.
Por último, Ricardo Morán quiso incluir una observación: “Eres un chico con muchas condiciones para el canto (…) Pero siento que es como tratar de meter a la fuerza un cuadrado dentro de un círculo (…) Te sugiero que busques artistas más jóvenes”.
¿Con qué nuevo artista volverá Rafael a Yo Soy? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
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