Diego Díaz vino a imitar a “Noel Gallagher”, guitarrista y segundo vocalista de la banda “Oasis”. En su presentación, el participante demostró su talento para el canto junto a su guitarra eléctrica, un elemento distintivo del artista que vino a imitar. El jurado lo reconoció, y mucho más, en su devolución.

Antes de sus observaciones, Ricardo Morán hizo una petición para el público del programa: “Hay un debate entre la gente que prefiere la versión de esta canción cantada por Noel y por Liam (…) Si ustedes son de los que le gusta más la canción cuando la canta Noel, póngalo en los comentarios, porque a mí me gusta más esta versión”.

Sobre su participación, Ricardo lo felicitó por tener de apoyo la guitarra y la pedalera, la calificó de una buena audición y le dio el primer “sí” de la mesa.

Igualmente, Jely Reátegui reconoció su gran desempeño y dio el segundo “sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente etapa de Yo Soy.

¿Logrará “Noel Gallagher” convencer también con su repertorio en la siguiente etapa? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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