Yo Soy Castings 2026: Ricardo sobre “Lady Gaga”: “Me asombra tu capacidad de impresionarnos con la mirada”

Alejandra Muñoz interpretó a “Lady Gaga” con uno de sus temas más populares, “The Dead Dance”. En su presentación, la participante estuvo tan bien caracterizada que Amy Gutiérrez reconoció a su personaje desde que entró al escenario. Realizó una impresionante y espeluznante performance, con un gran parecido en el timbre de voz. El jurado lo manifestó en su devolución al finalizar la audición.

Ricardo Morán comentó: “Estás haciendo la coreografía, pero no tienes esa precisión, esta cosa exacta que tiene Lady Gaga. Sin embargo, me asombra siempre tu capacidad de impresionarnos con el uso de la mirada. Si no estamos ahí exactamente, porque el personaje es muy difícil. Estamos alrededor, para que lo chambees más. Yo voy a decir que sí”.

Al contrario, Amy Gutiérrez tuvo dudas en su decisión: “No estoy convencida al 100%, prefiero decirte la verdad. Para mí, es un no”.

Por último, Carlos Alcántara le dijo: “Métele en tu casa todo lo que te han dicho y más. Vuelve, porque yo te voy a decir que sí”, con lo que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Lady Gaga” ganar precisión en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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