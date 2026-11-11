Yo Soy Castings 2026: Ricardo vio a “Alejandro Fernández” con roche por primera vez, pero logró avanzar

Alexander Alburqueque vino a cantar como “Alejandro Fernández”. En su presentación, el participante tuvo un progreso constante en el hecho de librarse de los nervios en el escenario y el jurado tuvo en cuenta ese tipo de detalles en su interpretación.

Ricardo Morán comentó: “Estoy escuchando un timbre poco parecido al de Alejandro Fernández, eso está bien. Pero hay imprecisión sobre todo en las notas largas, en los melismas. De hecho, hasta el momento en que empezaste a dar las palmaditas, parecía que te daba roche. Y con roche, nunca lo he visto a Alejandro Fernández, es más, a veces lo he visto caerse del escenario en algunos videos, pero roche no tiene”. Sorprendentemente, tras su crítica, dio el primer “sí”, debido a que sobre el tema vocal está bien y bajo la condición de mejorar lo señalado.

En cuanto a Jely Reátegui, dijo: “Yo creo que esta imitación no está completa, sobre todo del lado de la interpretación. Me ha parecido un poco plano. Sí tienes el timbre, algunas inflexiones, pero todo ha estado como más o menos. Siento que falta preparación, yo voy a decir que no”.

Por último, Cachín le dio su voto de confianza y le dio la bienvenida a la siguiente etapa de la competencia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!