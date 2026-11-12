Yo Soy Castings 2026: “Salim Vera” no pasó, pero el jurado lo animó a buscar su personaje
Daniel “Daviko” vino a cantar como “Salim Vera”, vocalista de la banda “Líbido”. En su presentación, el participante buscó convencer al jurado con su interpretación y su timbre de voz. Sin embargo, el jurado no quedó contento con su desempeño al encontrar varias oportunidades de mejora.
Lita Pezo comentó: “Ha habido ciertas desafinaciones, la actitud también no nos ha acompañado, es importante tener eso, es necesario para poder acercarnos al personaje. Pero estás con clases de canto, estás con tu banda. Te invito a seguir haciéndolo, a seguir desarrollándote en más escenarios y así ganar más confianza y seguridad (…) En esta oportunidad, para mí, va a ser un no”.
De igual forma, Carlos Alcántara le dijo: “Creo que no es para ti, Salim Vera. Tienes que seguir buscando, no dejes de estudiar tu canto y buscar tu personaje y volver. Yo también te digo que no”. Con ello, el participante quedó sin el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Volveremos a ver a Daniel con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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