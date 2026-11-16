Gonzalo Cloud vino a imitar a “Salvatore Adamo”. En su audición, el participante buscó convencer al jurado con su interpretación y la similitud en su voz. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo en que sea suficiente para dar algún voto a favor de su imitación.

Así lo señaló Jely: “Muy plano, no se ha entendido que es lo que quieres decir con esta letra y creo que en esta canción, la letra es muy bonita y hay que transmitirla de alguna manera. Entonces, yo voy a decir que no”.

Antes que Renzo Schuller comparta sus observaciones, el participante avisó que le cambiaron de canción y había ensayado otra. Franco Cabrera hizo que pase el responsable al set para su juicio público, dejando un momento divertido en el final del casting.

Finalmente, Renzo dio el segundo “no” de la mesa y no otorgó el pase a la siguiente ronda de la competencia.

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