Yo Soy Castings 2026: “Scott Stapp” convenció al jurado en su regreso a la competencia

Paulo Sánchez del Solar interpretó a “Scott Stapp”, vocalista de la banda “Creed”. En la presentación, el participante evidenció todas las mejoras que realizó en su imitación tras su última participación en castings. El jurado señaló este avance y algunos puntos por mejorar.

Ricardo Morán comentó: “Cantas muy bien, eso no es ninguna sorpresa. Te lo debimos haber dicho la vez pasada también (…) Lo que tienes que corregir es que para imitar la voz de Scott Stapp, estás agarrando un poco de la nasalidad y está un poco exagerada (…) Trabájalo, yo te voy a decir que sí para verte en una siguiente oportunidad”.

Jely Reátegui dijo: “Creo que lo puedes hacer, me ha gustado mucho escucharte. Yo voy a decir que sí también”.

¿Logrará “Scott Stapp” corregir su nasalidad en la siguiente oportunidad? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!