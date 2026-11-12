Yo Soy Castings 2026: “Selena Quintanilla” pasó por su talento, pero le pidieron mayor dedicación

Gleyscar Pérez vino a cantar como “Selena Quintanilla”. En su presentación, la participante destacó por su buena caracterización, ya que todos lograron reconocer al personaje; sin embargo, el jurado señaló varios puntos por mejorar en su imitación, en la devolución tras detener la canción.

Ricardo comentó: “Creo que tienes mucho talento y eso está bien, pero eso también es un problema, porque las personas que tienen mucho talento a veces descuidan otras cosas (…) Selena tenía una formación, un tono corporal, una exactitud casi de bailarina de ballet. Para cantar mejor, bailar mejor, imitar mejor, tienes que ensayar horas al día con profesores que te estén mirando todo el tiempo. Yo creo que tienes el talento para hacerlo, pero creo que no estás poniendo los kilómetros y eso hace que me moleste. Sin embargo, después de esta jalada de orejas, voy a decir que sí, porque quiero ver el resultado de ese trabajo”.

Al contrario, Jely no estuvo de acuerdo: “Con honestidad y con cariño, espero que lo tomes a bien, no me ha parecido una buena audición, porque no solo antes de cantar, sino que has llegado muy bajita de energía. Creo que estratégicamente no te ayuda, porque te ha hecho que empieces a cantar triste con una expresión que no es la de Selena (…) Por eso, yo voy a decir que no”.

Por último, Cachín tuvo el voto decisivo: “Viene mucha gente de muchas partes del Perú, que han deseado siempre estar aquí y han intentado varias veces y tú tienes que tomarlo igual. Tú puedes llegar muy lejos, si tú realmente quieres. Yo te voy a decir que sí”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!