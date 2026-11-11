Yo Soy Castings 2026: “Till Lindemann” invirtió en su caracterización y el jurado se asombró

Rodo Quijones interpretó a “Till Lindemann”, vocalista de “Rammstein”. En su presentación, el participante se lució con su caracterización y su puesta en escena, con un juego de luces que aportó a la performance artística. El jurado lo destacó en su devolución al finalizar la audición.

Jely Reátegui no pudo con la curiosidad y preguntó por las alas de su vestuario: “¿Quién las hizo?”. El participante respondió: “Me costaron 500 soles”, lo que asombró al jurado por su gran inversión y su preocupación por el casting. Además, lo felicitó por traer una propuesta creativa y dio el primer “sí” de la mesa.

Ricardo Morán también reconoció que lo único por mejorar sería la intensidad de su interpretación, un detalle complejo de explicar, pero consideró que el resto de la imitación estuvo impecable. Con ello dio el segundo “sí” del jurado, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Till Lindemann” sumar más intensidad a su interpretación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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