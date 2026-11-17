Yo Soy Castings 2026: Viajó de Arequipa a Lima pintado como “Marilyn Manson” y pasó a la siguiente ronda
Roy Fernández vino a imitar a “Marilyn Manson”. Con solo su entrada al set, el jurado se sorprendió por su llamativa caracterización del personaje. Además, contó que viajó de Arequipa a Lima pintado de esa forma. También habló de su labor como agente inmobiliario, y los conductores Franco Cabrera y Alicia Mercado recrearon un sketch siendo atendidos por el participante, lo que dejó un momento divertido previo a su casting.
Al finalizar la audición, Ricardo Morán comentó: “Yo te veo con mucha entrega, eso lo celebro. Pero con falta de precisión (…) Todo ha estado medio flojo. Entonces, yo te voy a decir que no, pero te invito a seguirlo practicando. Creo que esto es un borrador de lo que podrías presentar en algún momento”.
Al contrario, Jely Reátegui confió en que dar un “sí” sería un experimento interesante para ver su progreso en una próxima presentación, en la siguiente etapa.
Igualmente, Carlos Alcántara creyó en su capacidad de mejora y dio el segundo “sí” de la mesa, con lo que el participante obtuvo el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
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