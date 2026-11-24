El pop rock español de los ochenta volvió a sonar con fuerza en la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de Guillermo Eyzaguirre, quien subió al escenario en la piel de “David Summers” con el clásico “Devuélveme a Mi Chica”. Durante su presentación, el participante apostó por el parecido de su timbre vocal y su cercanía con la audiencia, aunque los jueces aprovecharon la devolución para señalarle aspectos clave por fortalecer.

Al término de su actuación, Cachín resaltó la naturalidad con la que logró involucrar a los presentes en la historia de la canción: “Bueno el contacto con el público, porque él está contando una historia (…) Tiene un contacto con el directo. Creo que hasta ahora de los que se han presentado, tienes el contacto más directo con el público, sabes manejar eso. Me ha gustado para tu personaje”.

Por su parte, Jely Reátegui valoró su mayor soltura escénica, pero le pidió imprimirle una actitud más confrontacional y sensual al personaje: “Creo que has adquirido un poco más de cancha, más soltura, más relajación. Creo que puedes profundizar aún más ahí (…) Acá tiene que haber más reclamo, me has quitado a mi chica (…) más confrontacional y eso creo que va a ser que la letra tenga más impacto (…) Mandar para tu casa, ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico, porque la energía tiene que salir de ahí. Este personaje tiene una sensualidad que se evidencia en postura”.

Finalmente, Maricarmen Marín analizó el registro vocal del líder de Hombres G y precisó en qué pasaje deberá enfocarse durante los próximos ensayos: “Ligeramente más nasal y juvenil, ahí lo estás logrando (…) La nota aguda no estuvo bien colocada y esas dos últimas notas te sacó del personaje. Los agudos van a ser donde tienes que enfocarte más y trabajarlos mejor”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!