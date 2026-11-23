El romanticismo italiano se hizo presente en la gala de conciertos de Yo Soy gracias a Víctor Luna, quien subió al escenario en la piel de “Eros Ramazzotti” con el clásico “Otra como tú”. Durante su actuación, el participante impactó por el notable parecido de su timbre vocal con el artista original, aunque los jueces aprovecharon la devolución para señalarle aspectos clave en su presencia escénica y proyección.

Al finalizar el número, Jely Reátegui fue la primera en darle recomendaciones sobre su postura y el ataque vocal: “Tu presencia todavía está muy laxa (…) Creo que al abrir tu postura, va a ser que todo se proyecte mejor. Al inicio de las frases, está un poco golpeado, así que hay que relajarlo más”.

En la misma línea, Cachín respaldó las observaciones técnicas, pero no dudó en destacar su calidad vocal por encima de imitadores anteriores: “Quería decirte que eres muy bueno. El timbre es exactamente igual. Creo que de todos los Eros Ramazotti que han pasado por acá, eres el mejor”.

Finalmente, Maricarmen Marín puso énfasis en los matices interpretativos y en la importancia de los gestos sutiles del cantautor italiano: “Él tiene un vibrato discreto, además maneja progresivamente la intensidad. Hay que ver en qué momentos haces esos ataques, porque aquí el trabajo más grande es que no hace mucho físicamente o en sus gestos y es ahí donde tenemos que sacar esos detalles para intentar parecernos”.

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