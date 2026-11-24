El indie rock británico se apoderó del escenario de Yo Soy ya que Jean Pierre Rivera dio vida a “Alex Turner” con el tema “Fluorescent Adolescent”. Con una extraordinaria caracterización inspirada en la icónica presentación del vocalista de Arctic Monkeys en Friday Night with Jonathan Ross, el participante brilló con una sentida interpretación que dejó maravillado al panel evaluador.

Tras finalizar su actuación, Cachín resaltó su capacidad para narrar la canción y aprovechó para felicitar al equipo de producción por el trabajo visual: “Manteniendo esta unión entre cantar y actuar, has contado bien la historia, más allá que se estén escudando en un gran maquillaje de payaso. Quiero felicitar al departamento de makeup de Latina, han hecho un gran trabajo”.

Por su parte, Jely Reátegui celebró la presencia de la banda británica en la competencia y le dejó un consejo clave sobre la proyección escénica: “Que bonito tener Arctic Monkeys en competencia. Bien con el juego de los ojos (…) Es una canción nostálgica con mucha melancolía, pero no dejes que esa melancolía de la letra, te apague. Hay que tratar de seguir manteniendo la energía y lo mismo para los músicos, hay que empezar a disfrutar más y sentir más placer en el escenario. Pero ha sido una muy buena presentación”.

Finalmente, Maricarmen Marín comparó su desempeño con el video original y elogió la fidelidad de su estilo vocal: “Me he quedado gratamente sorprendida (…) Su manera de cantar está ligada a su forma de hablar y no adorna nada. Lo has copiado muy bien, te felicito, han hecho muy buen equipo”.

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