El pop español y la nostalgia de La Oreja de Van Gogh llegaron al escenario de Yo Soy de la mano de Andrea Cubas, quien subió a la tarima para dar vida a “Amaia Montero” con el recordado tema “París”. Durante su actuación, la participante demostró una marcada evolución respecto a galas anteriores y sorprendió al jurado, pese a recibir puntuales observaciones técnicas para seguir perfeccionando su imitación.

Al término de su presentación, Jely Reátegui valoró el desempeño general de la concursante, pero le aconsejó cuidar la dicción y dosificar su proyección para evitar desvíos vocales: “Ha sido una muy buena presentación. Ten cuidado con la pronunciación (…) Pero por lo general, ha estado bien. Cuando proyectas más, es cuando se va un poco el timbre y se va la afinación. Hay que contener un poco más y darle matices a las partes suaves”.

Por su parte, Ricardo Morán destacó la similitud lograda en los registros altos, señaló oportunidades de mejora en los graves y la afinación inicial, y cerró con un curioso reconocimiento sobre su avance en la competencia: “Bastante parecido el timbre en los agudos. En los graves, es donde estamos flaqueando. Es ahí donde tenemos que trabajar más para parecerse. Quisiera creer que es un tema de nervios, pero hemos tenido, sobre todo en la primera mitad, algunas desafinaciones. Estoy muy sorprendido, porque cuando vi la referencia de esta canción (…) vi que en la segunda mitad, tenía todas estas variaciones interesantes y dije por qué no me acuerdo de esto. Ah, porque a todas las Amaias Montero las corto en el primer coro. Gracias por cantar toda la canción”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!