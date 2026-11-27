El soul británico y la melancolía vocal llegaron al escenario de Yo Soy de la mano de Melody Higinio, quien dio vida a “Amy Winehouse” con el icónico tema “Back To Black”. Durante su actuación, la participante lo dejó todo sobre la tarima con el objetivo de asegurar un cupo en la etapa de conciertos, aunque su ímpetu terminó jugando en su contra al ser percibido por el jurado como una exageración escénica.

Al término de su presentación, Jely Reátegui reconoció el gran talento de la imitadora, pero le aconsejó apostar por la contención y la delicadeza para que el mensaje de la canción brille: “Creo que está pasando algo esta noche (…) todo está como muy intenso. Al igual que nuestro Miguel Abuelo, ha habido un exceso de energía. Ha habido muchísima información por ratos. Una herramienta muy fuerte que tú tienes es la sutileza. Utiliza tu sutileza para que se entienda también la letra (…) Igual eres una capa y te voy a felicitar. Creo que ha podido ser menos y salir mejor”.

Por su parte, Cachín coincidió en que la presentación mantuvo un buen nivel general, aunque señaló que el desborde energético restó autenticidad a su interpretación: “Esto no ha estado terrible, ha estado bien, sino que ha estado demasiado intenso y las emociones no pasan por ti. Están como adquiridas”.

Finalmente, Ricardo Morán advirtió que intentar impresionar mediante la sobreactuación la alejó de la verdadera esencia de la recordada artista británica: “Creen que se van a aferrar al cupo o van a impresionar sobreactuando o haciendo más de lo necesario. En un momento, sentí que te ibas a caer. Eso no hacía Amy. Ella controlaba su voz, incluso en sus peores momentos”.

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