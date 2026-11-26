El pop internacional y la energía escénica encendieron la gala de Yo Soy de la mano de Hannie, quien subió al escenario para dar vida a “Britney Spears” con el icónico tema “Toxic”. Durante su actuación, la participante desplegó una notable puesta en escena fiel al estilo de la Princesa del Pop y asumió con destreza el exigente reto de cantar y bailar en simultáneo.

Tras finalizar su número, Jely Reátegui celebró la evidente evolución de la imitadora y resaltó la dificultad de sostener la voz sin recurrir a pistas grabadas: “Una mejor presentación que la anterior. Más confiada, parece que esta Britney más adulta te acomoda más, porque su energía es más oscura (…) Es dificilísimo hacer estas dos cosas a la vez, porque, no es ninguna novedad, que mi amiga le metía playback a estas canciones (…) Muy bien con la actitud”.

Por su parte, Cachín destacó el disfrute escénico de la concursante y aseguró que logró cubrir el vacío energético de su anterior presentación: “Disfrutaste y si tú disfrutas, nosotros no nos distraemos con tu incomodidad. Le metiste el 50% que le faltaba a la actitud, a la fuerza, en el baile y en el canto”.

En contraste, Ricardo Morán fue tajante al señalar fallas técnicas en los pasajes más agudos y le recordó que la actitud no basta para avanzar en la competencia: “Tengo que decir en todos los momentos de los falsetes, hemos estado sin aire (…) Varios problemas de desafinación y yo entiendo que la actitud ha estado buena (…) Sin embargo, de actitud, no vamos a sobrevivir, si no solucionamos el canto. Porque el jurado no premia el esfuerzo, premia el resultado”.

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